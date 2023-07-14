В Одинцовском лицее чествовали выпускников и медалистов

В этом году лицей окончили 58 юношей и девушек, 15 из них с медалью, отметили в Министерстве образования Московской области. В этом учебном году в Одинцове впервые было организовано обучение в классах медицинского, предпринимательского, академического и IT-направлений.

На торжественном вечере благодарные выпускники и их родители стоя устроили педагогам бурные овации. И по праву — учить детей, помогать раскрыть их талант это колоссальный труд. В свою очередь преподаватели единодушно пожелали ученикам не останавливаться на достигнутом и продвигаться вперед от цели к цели.

Ранее сообщалось, что подмосковному ветерану СВО помогают строить домик в деревне.