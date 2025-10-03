В Павловском Посаде ко Дню учителя наградили педагогов и директоров образовательных учреждений

В преддверии Дня учителя в четверг, 2 октября, в Павлово-Посадском городском округе состоялась торжественная церемония чествования работников сферы образования.

В рамках мероприятия учителей и директоров округа удостоили престижными наградами различного уровня. Во время торжественной церемонии состоялось награждение руководителей и педагогов образовательных организаций. Знаком отличия Министерства просвещения РФ отмечены: Людмила Николаевна Крючкова (Гимназия) и Татьяна Владимировна Филатова (средняя школа №11).

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили: Екатерина Геннадьевна Воробьева (директор Информационно-методического центра), Алла Анатольевна Калугина (Рахмановская средняя школа имени Евгения Кошенкова), Ольга Викторовна Каткова (директор средней школы №14), Светлана Аркадьевна Павлова (Лицей), Ольга Владимировна Пелевина (Рахмановская средняя школа).

Благодарственное письмо от уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка вручено директору Лицея №1 Павлу Грязнову. Также были вручены награды различных уровней: почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства просвещения России, Правительства Московской области, Министерства образования региона, Московской областной Думы, Павлово-Посадского благочиния и от имени главы местной администрации.

В тождественной церемонии вручения участвовали почетные гости: депутат Московской областной Думы, председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, куратор проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Линара Раимовна Самединова, благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин, заместитель главы муниципалитета Светлана Юрьевна Аргунова, начальник Управления образованием Екатерина Владимировна Ларькова.

Выступление советского и российского вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы» стало подарком для учителей, чья профессиональная деятельность вызывает уважение у жителей округа.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде чествовали педагогов техникума.