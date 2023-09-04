В Подмосковье открыли образовательно–производственный аграрный кластер

В Подмосковье стартовала работа образовательно-производственного аграрного кластера. Студентов здесь обучают по программам, разработанным «Коломенским аграрным колледжем им. Н.Т. Козлова» совместно с крупными сельхозпроизводителями.

Как отмечает зампред регионального правительства Георгий Филимонов, будущие аграрии теорию будут подкреплять практикой на базе собственного учебно-производственного хозяйства. Студенты станут участниками уборочной кампании, их задействуют во многих производственных цепочках.

Флагманским предприятием в образовательно-производственном агрокластере стало предприятие АО «Озеры» (входит в ГК «Малино»). Студенты испытывают картофель российской селекции сорта «Евпатий», из которого на предприятии производят чипсы. Таким образом, студенты видят потенциальных работодателей и получают знания, которых нет в учебниках.

На первый курс Коломенского аграрного колледжа в этом году поступили более 300 человек. Более половины из них будут обучаться в рамках проекта «Профессионалитет». По этой программе на средства федерального гранта в размере 100 миллионов рублей была произведена закупка техники отечественного производства.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве.