В Химках патруль Росгвардии задержал мужчину, который подозревается в убийстве.

Драка произошла на улице Лесная. Получив сигнал, наряд срочно поспешил на место происшествия. Обнаружилось, что один из конфликтующих получил смертельные удары ножом. Росгвардейцы задержали 32-летнего гражданина, основного подозреваемого в преступлении, и передали его в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подмосковные специалисты завершили первый этап реконструкции Приморского парка.