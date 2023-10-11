В Подмосковье отметили педагогов дополнительного образования

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, десять педагогов были награждены за большой вклад в систему дополнительного образования Подмосковья. Среди них Юлия Вяткина из Щелкова и Елена Толкачева из Дубны, которые стали лауреатами Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Благодарностями отмечены Александра Зайцева, Сергей Карпушов (оба - Сергиев Посад), Александр Казаков (Раменское), Вера Мохова (Красноармейск), Алексей Огрызков (Истра), Анна Тарасова, Анна Шехорина (обе - Балашиха), Евгений Чимирев (Щелково). Во время мероприятия наставники посетили экспозицию музея «Новый Иерусалим».

Ранее глава региона Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников.