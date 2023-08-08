В Подмосковье создана база подготовки школьников для получения профессии лесовода

Как отмечает зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, в регионе действуют 14 питомников. За десять лет здесь выращено более двух тысяч сеянцев разных пород деревьев. Это — отличная база для получения практических знаний. Школьники могут подготовиться поступить не только в профильные учебные заведения, но и в другие, где востребованы такие предметы, как биология, география, химия.

Школьные лесничества, добавим, сотрудничают с местными администрациями и готовят посадочный материал для акций и озеленения.

Педагог из Сергиева Посада стала финалистом всероссийского конкурсапрофмастерства.