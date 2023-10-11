В Подмосковье стартовал слет юных инспекторов движения

Как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области, в состязании участвуют 46 коллективов. Всего в регионе насчитывается более 1300 отрядов ЮИД, в которых состоят свыше 23 тысяч школьников.

В программе конкурса задания на знания правил дорожного движения, основ оказания первой медицинской помощи, индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной площадке. Отряд ЮИД, занявший первое место, будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо − 2024».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в подмосковном Долгопрудном.