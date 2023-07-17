В Подмосковье стартовала приемка школ и гимназий к новому учебному году

Как сообщили в региональном Министерстве образования, контрольные посещения запланированы почти в двух тысячах заведениях. Это — школы, колледжи, детские сады. Мелочей в этом деле нет. В первую очередь комиссия уделит внимание техническому состоянию помещений, всесторонне оценит безопасность объектов, проверит ведение документации, наличие учебников, изучит кадровый состав педагогов и работников.

На проверку отведено чуть более месяца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли заблудившихся грибников.