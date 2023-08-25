В подмосковных Котельниках строится школа на две тысячи мест

В Котельниках (микрорайон Парковый) в разгаре строительство большой школы на две тысячи учеников.

На объекте находятся более 130 человек, два строительных крана, автобетононасос и еще несколько единиц техники. Общая площадь здания составляет 30 тысяч квадратных метров. Изюминкой школы станут просторный актовый зал со сценическим оборудованием на 627 мест и четыре спортивных зала.

Образовательное учреждение расположено в недавно построенном районе с развитой транспортной инфраструктурой — прямо к зданию будущей школы ведет хорошая дорога, есть автобусные остановки и удобные парковочные места.

Сдача объекта в 2024 году.

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