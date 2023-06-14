Приемная кампания по программам профессионалитета начинается в Подмосковье

Приемная кампания по программам профессионалитета стартует в Подмосковье со следующей недели. Об этом жителям напомнили в областном Министерстве образования.

В ведомстве рассказали, что реализация федерального проекта будет вестись в 37 профессиональных образовательных учреждениях региона. Уже доступны для выбора такие направления, как, к примеру, «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг».

Реализация проекта позволяет гражданам страны быстро получить востребованную рабочую специальность, а также набраться практического опыта.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать соответствующее заявление на сайте госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области введут доплаты учителям и руководителям лучших колледжей.