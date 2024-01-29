В Подмосковье в 2023 году по нацпроекту построили 38 школ

Тридцать восемь школ почти на тридцать тысяч мест построили в Подмосковье в прошлом году в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Как отметили в ведомстве, возведение десяти учреждение финансировалось за счет федерального бюджетов. Также в трех школах провели капремонт.

По нацпроекту в сорок учреждений поставили новое оборудование, а также открыли в области 67 центров «Точка роста».

По итогам прошлого года в 710 школах 60 муниципалитетов работали советники директоров по воспитанию.

Кроме того, за год к бесплатной платформе для учителей и учеников «Сферум» подключились более тысячи подмосковных школ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Павшинской пойме.