В подмосковном округе Истра досрочно откроется технолицей имени Владимира Долгих

В селе Павловская слобода (городской округ Истра) строители завершают работы в технолицее имени выдающегося организатора металлургического производства и общественного деятеля, дважды Героя Соцтруда Владимира Долгих (1924 - 2020).

Возводится целый комплекс зданий на площади 10 гектаров: школа на 960 мест, детский сад на 320 малышей, корпус для проживания преподавателей и учеников. Осталось нанести последние штрихи по внутренней отделке и наладке инженерных систем.

Здесь будут работать лучшие преподаватели со всей страны. В школе откроют спецклассы по математике и информатике. В программу обучения включат китайский язык, киберспорт, робототехнику, экономику, менеджмент и другие дисциплины. Трибуны большого стадиона вмещают 500 зрителей.

Открытие учебного заведения состоится в День знаний. Конкурс при поступлении в школу — 6 человек на место.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Госжилинспекция проконтролировала ремонты крыш в жилых домах.