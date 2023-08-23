В Подмосковье Госжилинспекция проконтролировала ремонты крыш в жилых домах

После обращения жителей нескольких городских округов Госжилинспекция Московской области потребовала от управляющих компаний привести в порядок крыши жилых домов.

В Волоколамске, Лосино-Петровском, Истре, Щелкове и Электростали люди пожаловались на протечки и другие проблемы, отмечает руководитель надзорного ведомства Ольга Федина. Во всех случаях инспекторы оперативно отреагировали на обращения. В управляющие компании были отправлены соответствующие указания. Инспекторы проконтролировали ход выполнения ремонтных работ. Все проблемы были устранены в отведенные сроки.

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