В подмосковной Коломне раньше срока планируют сдать детский сад
Фото: [Владислав Соловьев]
Строители взяли на себя обязательство сдать раньше срока детский сад в микрорайоне Подлипки (городской округ Коломна).
Представитель подрядчика Алексей Кузьминов отмечает, что первоначально объект должны были сдать в августе 2025 года. Но теперь компания взялась закончить работы к концу 2024-го. В настоящий момент идут земляные работы. Нулевой цикл завершится в этом году.
Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям.
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