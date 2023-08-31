В День знаний в подмосковной Коломне откроется новый учебный корпус школы
Фото: [Минстрой МО]
Новый учебный корпус коломенской школы № 21 получил разрешение на эксплуатацию.
Как отметили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса, в новом здании смогут дополнительно учиться 525 человек. В корпусе размещены учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и другие помещения. На территории обустроен футбольный стадион с беговыми дорожками.
Открытие нового корпуса школы состоится в пятницу.
Ранее сообщалось, что в Московской области в ближайшие годы построят десять инвестиционных школ.