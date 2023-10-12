В подмосковной Немчиновке строят первую школу

В настоящее время строительная готовность специалистами оценивается на 50 процентов. Подрядные бригады возводят наружные стены, прокладывают инженерные сети, вставляют окна и благоустраивают территорию. Просматриваются очертания будущего стадиона.

В четырехэтажном здании 200 учеников будут обучаться в начальной школе, 250 — в основной, и 100 — в старшей. Это первая школа, которая начнет работу в поселке с населением более 20 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.