В подмосковной Немчиновке строят первую школу
Фото: [Никита Сморкалов]
В поселке Немчиновка (Одинцовский городской округ) идет строительство общеобразовательной школы на 550 мест.
В настоящее время строительная готовность специалистами оценивается на 50 процентов. Подрядные бригады возводят наружные стены, прокладывают инженерные сети, вставляют окна и благоустраивают территорию. Просматриваются очертания будущего стадиона.
В четырехэтажном здании 200 учеников будут обучаться в начальной школе, 250 — в основной, и 100 — в старшей. Это первая школа, которая начнет работу в поселке с населением более 20 тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.