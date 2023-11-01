В подмосковном Дмитрове завершен ремонт медицинского колледжа

В Дмитрове отремонтировано здание медицинского колледжа по программе «Здравоохранение Подмосковья» и под контролем министерства образования Московской области.

Подрядные бригады справились с задачей за шесть месяцев, несмотря на сложные условия работы. Здание было построено в 1966 году и с тех пор коммуникации сильно износились. Ремонтники обновили не только инженерные сети, но и кровлю с окнами.

Капитальный ремонт финансировался из бюджета Московской области. Все этапы работ сопровождали специалисты подведомственного региональному министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управления технического надзора капитального ремонта». В ноябре в колледж завезут новую мебель и учебное оборудование, также будет завершено благоустройство территории.

В дмитровском филиале областного медицинского колледжа № 1 обучаются около 400 студентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк.