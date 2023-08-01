В подмосковном Доме детского творчества началась августовская смена
Фото: [Пресс-служба Министерства образования Московской области]
В Лыткарине начала отсчет дней третья смена отдыха в Доме детского творчества.
По утрам зарядка, затем спортивные игры, квесты, занятия в творческих кружках. Ребята быстро успели познакомиться с воспитателями и друг с другом. Коллектив педагогов принял к сведению просьбы и пожелания детей.
Как отмечает пресс-служба регионального Министерства образования, отдых ребят организован также в школьных лагерях дневного пребывания. Всего за третью смену в Подмосковье наберутся сил перед новым учебным годом более полутора тысяч человек.
Ранее сообщалось, что продолжается борьба за спортивный Кубок губернатора Московской области.