В подмосковном Одинцове готов к открытию уникальный детский сад

Детский сад в форме полузамкнутого кольца полностью достроен в Одинцове.

На улице Маршала Бирюзова завершилось возведение дошкольного учреждения на 170 малышей. Региональный Главгосстройнадзор выдал специализированному застройщику «Просторная Долина» документ о завершении строительства, которое велось немногим более года.

Проект отмечен Союзом архитекторов России. Здание детского сада выполнено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца. Внутри находятся помещениями со спальнями, игровыми комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы.

Учреждение в квартале «Лесной» смогут посещать дети от года до семи лет. На территории предусмотрены игровые площадки и зоны отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье в настоящий момент расположено два образовательных флагмана, а третий пока только встает на ноги.