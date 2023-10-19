В подмосковном Одинцове готов к открытию уникальный детский сад
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Детский сад в форме полузамкнутого кольца полностью достроен в Одинцове.
На улице Маршала Бирюзова завершилось возведение дошкольного учреждения на 170 малышей. Региональный Главгосстройнадзор выдал специализированному застройщику «Просторная Долина» документ о завершении строительства, которое велось немногим более года.
Проект отмечен Союзом архитекторов России. Здание детского сада выполнено в форме трехэтажного полузамкнутого кольца. Внутри находятся помещениями со спальнями, игровыми комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы.
Учреждение в квартале «Лесной» смогут посещать дети от года до семи лет. На территории предусмотрены игровые площадки и зоны отдыха.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье в настоящий момент расположено два образовательных флагмана, а третий пока только встает на ноги.