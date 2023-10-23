В подмосковном Одинцове капитально отремонтировали школу-интернат

Здание полностью преобразилось. Здесь заменили устаревшие конструкции, инженерные системы, провели отделку фасада и внутренних помещений, утеплили кровлю, установили новые окна и двери. Пришкольную территорию привели в порядок. Здесь поставят теплицу для практических уроков ботаники.

В настоящее время в школе обучаются 230 детей. Предусмотрены классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, классы игрокоррекции и игротерапии, кабинет психологической разгрузки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.