В подмосковном Одинцове открыт детский сад на 300 мест

В Жилищном комплексе «Инновация» (Одинцовский городской округ) сдан в строй детский сад, в который будут ходить 300 малышей.

Социальный объект построен ГК «Гранель» в рамках государственной программы. Проект — индивидуальный. Внешний вид здания напоминает корабль. Внутри размещены просторные игровые комнаты, современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы.

ЖК «Инновация», расположенный возле ИЦ «Сколково», объединяет пять монолитных корпусов разной высоты. В настоящий момент сданы четыре здания с подземными автостоянками. Отметим, предусмотрено строительство второго детского сада на 185 мест, пристройки к школе на 950 учащихся и поликлиники на 248 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном.