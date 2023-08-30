В подмосковном Орехове-Зуеве возводится общеобразовательная школа

В Орехове-Зуеве на улице Красина идет строительство школы в рамках госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Все работы должны быть завершены до 2024 года. В настоящий момент строительные бригады занимаются внутренними инженерными сетями. До наступления заморозков стоит задача сдать на пришкольной территории спортивную зону. Учебное заведение рассчитано на 550 мест.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе досрочно построили многоэтажный жилой дом.