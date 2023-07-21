В подмосковном Реутове сделаны дизайны интерьеров для специфичной школы

В Реутове в следующем году откроется новая школа. Дизайн интерьера для нее уже выбран.

Учебное заведение на 1100 мест будет с IT-уклоном. Дизайнеры поработали с учетом этой особенности и методических рекомендаций. Решено, что в интерьере будут преобладать лаконичный стиль, свет и яркие оттенки. Таким образом, пространство будет визуально увеличено. Как отмечают специалисты, цветовые гаммы должны создать в 4-этажном помещении ощущение чистоты, уюта, насыщенности воздухом и психологически настроят школьников на учебу.

Важный социальный проект должен быть сдан в четвертом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве восстановили зрение 104-летнему фронтовику.