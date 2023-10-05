В подмосковном Сергиевом Посаде строят физико-математический лицей

В здании физико-математического лицея в микрорайоне Семхоз (Сергиево-Посадский городской округ) строители завершают фасадные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Лицей возводится по государственной региональной программе Подмосковья за счет средств бюджета. В настоящее время идут отделочные работы, монтаж окон и витражей, устройство внутренних инженерных сетей, благоустраивается территория.

Здание рассчитано на 525 учеников с 5-го класса по 11-й. Общая площадь здания составит 14,2 тысяч квадратных метров. На территории возле лицея оборудуют спортивные сектора. Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября 2024 года.

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