В подмосковном Сергиевом Посаде завершается строительство школы

В деревне Зубачево (Сергиево-Посадский городской округ) близится окончание строительства общеобразовательной школы на 550 мест.

Как сообщает пресс-служба подмосковного Министерства строительного комплекса, готовность объекта составляет более 90 процентов. Завершается устройство фасада, идет внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей. Общая площадь учебного корпуса составит более 10,8 тысяч квадратных метров. На пришкольной территории завершается устройство спортивного ядра.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье в настоящий момент расположено два образовательных флагмана, а третий пока только встает на ноги.