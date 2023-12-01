В подмосковном Солнечногорске возводят пристройку к общеобразовательной школе

В поселке Поварово (Солнечногорский городской округ) в разгаре возведение пристройки к средней образовательной школе.

Как сообщают специалисты регионального Главгосстройнадзора, проверка показала, что здание на 300 учащихся готово на 60 процентов. Во втором квартале 2024 года строители должны сдать объект в строй. Отметим, сотрудники лаборатории учреждения «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» определили параметры качества железобетона, каменной кладки, а также ширину оконных и дверных проемов.

Пристройка к школе включает в себя три этажа, 25 учебных кабинетов, лифт грузоподъемностью 1000 килограммов, актовый и спортивный залы. Строительство осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школу № 7 в Дзержинском откроют в 2025 году.