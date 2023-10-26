В подмосковном Ступине решили досрочно построить школу

В Ступине возводится самая большая в городском округе общеобразовательная школа на 825 мест. Для сдачи объекта в начале 2024 года сюда перебросят дополнительную рабочую силу.

Власти заинтересованы в том, чтобы уже в следующем сентябре в школе начались занятия. В данный момент строительная готовность оценивается более чем 80 процентов. В разгаре работы по прокладке инженерных коммуникаций и благоустройству территории.

В четырехэтажном здании все будет оборудовано по современным стандартам. Около школы появится спортивный кластер с беговыми дорожками и многофункциональными площадками. Предусмотрены пандусы, лифты и специальные подъемники на сцену в актовом зале.

Открытие нового учебного заведения позволит снизить большую нагрузку на соседние школы.

Ранее губернатор исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний», которая стартовала летом в рамках экологического фестиваля в Люберцах.