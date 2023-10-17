В подмосковном Ступине строят сразу несколько общеобразовательных школ

Сразу три важных социальных объекта возводят в городском округе Ступино. В скором времени здесь войдут в строй общеобразовательные школы.

В микрорайоне «Новое Ступино» в селе Верзилово полным ходом делают пристройку к зданию школы на 550 мест. Завершается монтаж металлоконструкций надземного перехода к основному зданию, утепляется фасад, штукатурятся стены, готовится спортивное ядро.

Еще одну школу на 550 мест строят в квартале «Надежда». Здесь идут монолитные работы, кладка стен второго этажа, укладка инженерных сетей и благоустройство территории. В микрорайоне «Юго-Западный» возводится более вместительная школа на 825 учащихся. Рабочие начинают фасадные работы, ведется внутренняя отделка помещений.

Все три объекта должны быть сданы в следующем году.

В эфире телеканала «Россия24» губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжают строить школы.