В Мариуполе подмосковные специалисты восстановили высотный жилой дом
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Центральном районе Мариуполя (Донецкая Народная республика) жилой многоквартирный дом, пострадавший во время освобождения города, скоро вновь будет заселен.
Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в настоящее время бригады подмосковного Фонда капитального ремонта завершили монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации, обновлены кровля и окна.
Подмосковные строители, добавим, одними из первых прибыли на восстановление Мариуполя.
В школе подмосковного Серпухова оборудуют спортивное ядро по губернаторской программе.