В подмосковных Котельниках активно строят новую школу

Учебное заведение рассчитано на 200 мест. По сообщению регионального Министерства строительного комплекса, строительная готовность четырехэтажного объекта составляет 45 процентов. Работы ведутся в рамках государственной программы за счет бюджетных средств.

Учебная программа для старших классов будет с гуманитарным уклоном. На пришкольной территории оборудуют большой спортивный сектор: беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, детские игровые комплексы.

Открытие школы запланировано к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.