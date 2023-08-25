В подмосковном Жуковском завершен ремонт региональных дорог

В Жуковском в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закончен ремонт покрытия на участках региональных трасс.

Как сообщает региональный Минтранс, протяженность приведенных в порядок участков в черте города составила более 15 километров, из которых почти половина приходится на улицу Гагарина. Более двух километров покрытия обновили на подъездной дороге к самому городу — на развязке с Новорязанским шоссе вблизи деревни Кулаково.

На муниципальной сети работы скоро завершатся — здесь обновлено покрытие на пяти дорогах из шести.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске состоится крупный фестиваль народного творчества.