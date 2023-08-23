В подмосковных Серебряных Прудах завершается капремонт школы имени маршала Чуйкова

В Серебряных Прудах строители заканчивают капитальный ремонт в общеобразовательной школе имени маршала Чуйкова.

В трехэтажном здании рабочие укладывают плитку, красят стены во внутренних помещениях, монтируют двери, благоустраивают территорию. В школе, отметим, появится медицинский блок с изолятором.

Учебное заведение рассчитано на 950 мест, в День знаний сюда придут 119 первоклассников.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе Истра досрочно откроется технолицей имени Владимира Долгих.