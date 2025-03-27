В Подольске до конца года откроют пять новых образовательных учреждений

В Подольске в 2025 году планируется открыть пять новых образовательных учреждений. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, выступая с ежегодным отчетом о проделанной работе.

Так, на текущий год запланировано открытие академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов, вторых корпусов лицея № 5 и школы № 20, а также дошкольных отделений школ № 24 и № 29.

В прошлом году в округе открыли школу в ЖК «Каскад Парк» и три новых детских сада — в ЖК «Новая Щербинка», на Вокзальной улице и в микрорайоне Климовск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового образовательного комплекса в Котельниках.