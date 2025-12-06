В Подольске гимназисты присоединились к международной акции «Тест по истории»

В знаменательный день начала контрнаступления советских войск под Москвой учащиеся подольской гимназии имени Подольских курсантов приняли участие в международной просветительской акции «Тест по истории». Мероприятие, посвященное урокам Второй мировой войны, собрало более 150 школьников 7-10 классов, сообщили в пресс-службе администрации г.о. Подольск.

Церемонию открытия тестирования провели директор гимназии, депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова и председатель молодежного парламента городского округа Георгий Джахуа. В своем обращении к участникам Квашенникова подчеркнула значимость исторической памяти: «Это очень важная акция. Без истории нет будущего. Уверена, если кто-то из ребят не знает ответа на какой-то вопрос теста, это подвигнет их на то, чтобы прийти домой и узнать эту информацию для себя. Ведь каждый из нас - хранитель истории».

Участникам было предложено ответить на 40 вопросов, разработанных экспертами Российского военно-исторического общества. Каждый вопрос содержал четыре варианта ответа, что позволило проверить не только фактологические знания, но и понимание причинно-следственных связей исторических событий.

Десятиклассник Илья Дмитриев, поделившийся впечатлениями после тестирования, отметил: «Есть довольно сложные вопросы. Интересный тест». Проверку работ осуществят учителя истории, которые передадут результаты классным руководителям для дальнейшей работы с учащимися.

Международная акция «Тест по истории» реализуется с 2015 года при поддержке молодежных парламентов. За время проведения мероприятия в нем приняли участие свыше 50 миллионов человек по всему миру, что делает его одной из самых масштабных просветительских инициатив в области исторического образования.

