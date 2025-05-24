В Подольской школе № 21 на последнем звонке запустили «Самолетик будущего»

В Подольской школе № 21 на церемонии последнего звонка запустили «Самолетик будущего» в рамках Всероссийского проекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Торжественное событие, прошедшее в обоих зданиях школы № 21, соответствовало устоявшимся традициям: актовый зал был декорирован воздушными шарами, выпускники пришли в парадной форме и исполнили прощальный школьный вальс. Учителя и родители обратились к ребятам с теплыми словами напутствия, пожелав им удачи на жизненном пути и мудрых решений.

Первоклассники первого здания школы подготовили особый подарок для выпускников: каждому одиннадцатикласснику вручили небольшой сувенир на удачу — «волшебную»ручку с добрым пожеланием.

Во втором здании школы запоминающимся моментом праздника стал запуск большого бумажного самолета-навигатора в рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства». Этот запуск символизирует надежду на прекрасное будущее и реализацию детских мечтаний во взрослой жизни.

Ранее сообщалось, что для первых выпускников Львовского лицея прозвучал последний звонок спустя 30 лет.