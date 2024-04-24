В Рязани молодые педагоги получат единовременную выплату в размере 27,5 тыс. рублей

Молодые специалисты, которые были приняты на должности педработников в муниципальные образовательные учреждения Рязани, получат единовременную выплату в размере почти 27,6 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный парламент.

Добавляется, что такая выплата предоставляется однократно молодым специалистам, отработавшим не менее девяти месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее 1 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что, по данным Мособлдумы, с февраля уже свыше 3,3 тыс. подмосковных педагогов оформили выплату в размере 20 тыс. рублей на аренду жилья.