В Рязани прошла оценка готовности почти 100 детсадов к приему детей

Рязань завершила масштабную проверку готовности городских детских садов к новому учебному году. Специальная комиссия, включавшая представителей управления образования и молодежной политики, а также руководителей самих учреждений, тщательно оценила 99 подведомственных детсадов. Об этом сообщает издание 7info.

Инспекция охватила три ключевых направления: безопасность (противопожарная и антитеррористическая защита), санитарное состояние (групповые комнаты, помещения, прилегающие территории) и общую организационную готовность к приему детей.

Такой всесторонний контроль гарантирует, что воспитанники вернутся в максимально безопасные и комфортные условия, соответствующие всем нормативным требованиям.

По результатам проверки все 99 дошкольных учреждений Рязани официально признаны полностью готовыми к началу занятий и встрече детей 1 сентября, что обеспечивает спокойствие родителей и бесперебойный старт учебного процесса.

Ранее сообщалось, что в Подольске проверку готовности школ к учебному году завершат к 15 августа.