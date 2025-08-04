В Подольске проверку готовности школ к учебному году завершат к 15 августа

В Подольске к 15 августа планируется завершить проверку готовности школ к новому учебному году. В День знаний за парты в округе сядут около 48 тыс. детей.

Всего в Подмосковье к началу учебного года создадут свыше 10,3 тыс. новых учебных мест, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проверкой образовательных учреждений в Подольске занимается межведомственная комиссия. Готовность учреждений проверяют сотрудники муниципальной администрации, полиции и Росгвардии, медицинских служб.

В рамках проверки оценивают безопасность на дорогах возле образовательного учреждения, наличие всего необходимого для занятий, оснащение медицинского кабинета и столовой, состояние здания и прилегающей территории. Результаты проверки заносят в электронный паспорт учреждения.

Всего в округе насчитывается 30 образовательных комплексов. Это 164 здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к новому учебному году.