В Рязани создают эффективную систему медицинского сопровождения в школах

В Рязани проходит системная модернизация школьных медицинских пунктов в соответствии с новыми федеральными стандартами. Сенатор Игорь Мурог совместно с заместителем главы городской администрации Борисом Ясинским и руководителем управления образования Татьяной Сарычевой провели выездное совещание в гимназии № 5 и школах № 3 и № 39, где оценили организацию работы и прогресс обновления медицинских блоков. Об этом сообщает издание 7info.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, который расширяет функционал школьных медпунктов и устанавливает более строгие требования к их оснащению и укомплектованности кадрами. Это напрямую касается всех 66 рязанских школ, расположенных в 72 зданиях, где уже действуют медицинские кабинеты.

Практическим следствием новых требований стала масштабная работа по приведению существующей инфраструктуры в соответствие с актуальными нормативами. Медпункты, где ученикам оказывают первичную помощь и проводят профилактические мероприятия, теперь должны быть оснащены современным оборудованием и укомплектованы квалифицированным персоналом.

Таким образом, итогом проводимой модернизации станет создание в рязанских школах эффективной системы медицинского сопровождения, отвечающей современным стандартам. Это не только повысит качество экстренной помощи, но и усилит профилактическую работу, способствуя формированию культуры здоровья среди подрастающего поколения.

