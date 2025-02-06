В Рязанской области капитально отремонтируют девять школ до конца года

В этом году в Рязанской области проведут капремонт девяти школ в рамках реализации нового национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что комплексный ремонт включает обновление коммуникационных систем, капитальный ремонт помещений, внешнюю отделку зданий, закупку современного оборудования для обучения.

Отмечается, что указанный проект реализуется при участии федеральной программы «Школа мечты», что дает возможность педагогам, родителям и школьникам становиться соавторами будущих изменений. Так, каждая школа получит свой уникальный современный стиль.

Добавляется, что в течение трех лет в регионе проведен капремонт почти 50 школ.

Ранее в Минстрое Подмосковья рассказали о планах по капремонту школ и детских садов.