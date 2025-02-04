В Минстрое Подмосковья рассказали о планах по капремонту школ и детских садов

В 2025 году в Подмосковье планируют провести капитальный ремонт 58 школ и 40 детских садов, а также семи колледжей и пяти объектов дополнительного образования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Больше всего объектов образования ремонтируем в Орехово-Зуевском г. о. (7), Наро-Фоминском (7), Серпухове (7), Богородском (6) и по 5 в Подольске, Пушкинском и Щелково», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проведут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, на всех объектах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. Строителям предстоит заменить инженерные коммуникации, обновить фасады и кровлю, модернизировать спортивные площадки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.