В Рязанской области подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»

Министерство образования Рязанской области представило результаты реализации нацпроекта «Образование», который направлен на создание современной учебной среды и поддержку одаренных детей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что в течение пяти лет в регионе построили 10 новых школ и пристроек к образовательным учреждениям. Это дало возможность создать свыше 3,6 тыс. дополнительных учебных мест.

Отмечается, что современные школы появились в городах Сасов, Рязань, а допкорпуса построили в селе Тюшево, Ухоловской средней школы, Лесно-Конобеевской школы-интерната и Чернослободской школы в Шацком районе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье к лету построят пять новых детских садов.