В Подмосковье к лету построят пять новых детских садов

К лету 2025 года в Подмосковье достроят пять новых детских садов, сейчас их стройготовность достигла около 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В общей сложности в регионе под надзором инспекторов ведомства ведется строительство 35 детских садов. Весной строители завершат работы по возведению учреждений в 17-м микрорайоне городского округа Мытищи, селе Ям городского округа Домодедово, Балашихе, селе Ильинское Красногорского округа и Ленинском округе. В общей сложности в этом году в регионе создадут более 13 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.