В Рязанской области проведут капремонт девяти школ до конца года

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе до конца текущего года будет проведен капитальный ремонт девяти школ, двух детсадов, одного колледжа. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что в регионе используются все доступные возможности для обновления школ в рамках комплексного подхода. Также в Рязани идет строительство школы на 1,1 тыс. мест и детсада на 224 места — на завершение работ область дополнительно получит 500 млн рублей из федерального центра.

С 2022 года в Рязанской области был проведен капитальный ремонт 46 школ.

Ранее сообщалось, что почти 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году.