В Рязанской области ряд колледжей ожидает объединение

В Рязанской области состоится объединение сразу ряда колледжей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что Клепиковский технологический техникум войдет в состав Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго, который в свою очередь получит статус правопреемника объединенного образовательного учреждения. Кроме того, Кадомский техникум станет частью Сасовского колледжа, а Рязанский железнодорожный колледж объединится с Новомичуринским многоотраслевым техникумом.

Подчеркивается, что мероприятия направлены на повышение эффективности работы средних образовательных учреждений и оптимизацию применения ресурсов.

Ранее Минобрнауки поддержало идею поступления в вузы выпускников колледжей без ЕГЭ.