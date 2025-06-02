В Рязанской области ряд колледжей ожидает объединение
В Рязанской области объединят пять техникумов и колледжей
Фото: [Медиасток.рф]
В Рязанской области состоится объединение сразу ряда колледжей. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что Клепиковский технологический техникум войдет в состав Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго, который в свою очередь получит статус правопреемника объединенного образовательного учреждения. Кроме того, Кадомский техникум станет частью Сасовского колледжа, а Рязанский железнодорожный колледж объединится с Новомичуринским многоотраслевым техникумом.
Подчеркивается, что мероприятия направлены на повышение эффективности работы средних образовательных учреждений и оптимизацию применения ресурсов.
Ранее Минобрнауки поддержало идею поступления в вузы выпускников колледжей без ЕГЭ.