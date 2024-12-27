Минобрнауки поддержало идею поступления в вузы выпускников колледжей без ЕГЭ

Министерство высшего образования и науки поддержало инициативу о возможности поступления выпускников колледжей в вузы без сдачи единых государственных экзаменов, но только по схожим специальностям. Данные об этом появились у ТАСС.

Ранее депутаты Государственной Думы предложили проект закона, по которому учащиеся колледжей по завершения обучения без сдачи ЕГЭ, но только по схожим специальностям. Сейчас высшие учебные заведения принимают таких выпускников на основе внутренних вступительных условий. Их специальность не имеет значения. Минобрнауки отметило, что многие студенты идут учиться в колледжи, чтобы упростить себе в дальнейшем поступление в вуз.

«Фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки», — указали в данном ведомстве.

По этой причине министерство поддерживает идею, по которой выпускников колледжей станут принимать для дальнейшего обучения без ЕГЭ только по специальностям, схожим с уже полученной.

Ранее сообщалось о том, что слухи об объединении в вузах факультетов журналистики и филологии не соответствуют действительности. Профильный комитет Госдумы не рассматривает такую идею. Он имеет четко противоположные намерения реформировать журналистское образования без какого-либо смешивания его с филологией.