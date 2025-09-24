В Рязанской области среди школьников набирают популярность рабочие профессии

В Рязанской области наблюдается заметный перелом в профессиональных предпочтениях молодежи. Как сообщил губернатор Павел Малков, количество абитуриентов, выбравших колледжи этим летом, выросло на 18%, достигнув 14 тыс. заявлений. Об этом сообщает издание 7info.

Такой интерес во многом объясняется масштабной модернизацией системы среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в ключевых колледжах региона были созданы современные мастерские и лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Особой популярностью у абитуриентов пользуются перспективные направления: IT-технологии, эксплуатация беспилотников, машиностроение и строительство.

Важным фактором стало тесное сотрудничество учебных заведений с промышленными предприятиями. Работодатели не только участвуют в подготовке кадров, но и гарантируют выпускникам трудоустройство.

Таким образом, целенаправленная работа по обновлению материальной базы и выстраиванию связей с реальным сектором экономики дает ощутимый результат. Рост престижа рабочих профессий ведет к обеспечению региональной промышленности квалифицированными кадрами, что в перспективе укрепит экономику всей области.

