В Рязанской области стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации

В Рязанской области стартовал дополнительный период сроков проведения государственной итоговой аттестации по ключевым программам общего образования. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что в эти сроки могут сдать экзамены те, кто не смог пройти аттестацию в основной срок и не получил аттестат.

Отмечается, что для учеников девятых классов дополнительный этап начался с экзамена по математике сегодня, в пятницу состоится испытание по русскому языку, в понедельник — по истории, биологии, физике и географии, а 13 сентября пройдут экзамены по обществознанию, химии, информатике, литературе и иностранным языкам. С 18 по 24 сентября запланированы резервные дни для сдачи ОГЭ. А учащиеся одиннадцатых классов начнут сдавать свои экзамены завтра с русского языка, а в четверг пройдут испытание по математике. Резервный день определен на 23 сентября.

Ранее сообщалось, что Фрязино вошло в рейтинг лучших муниципалитетов Подмосковья по качеству образования.