В рязанском филиале Института культуры увеличат число бюджетных мест

В рязанском филиале Московского института культуры расширят число бюджетных мест. Об этом сообщает 7info со ссылкой на руководителя института Елену Анисину.

Уточняется, что в текущем году на четырех направлениях выделено по 10 бюджетных мест. Позже откроются новые направления подготовки, востребованные в регионе: музейное дело, креативные индустрии.

Отмечается, что сегодня занятия для студентов проходят в библиотеке имени Горького, в областном Дворце культуры и искусства. Однако здание университета на площади Театральной передали в управление вузу. Филиал подал заявку на разработку проектно-сметной документации на ремонт указанного здания.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила уменьшить количество студентов в столичных вузах.