В России будет установлен ГОСТ на школьную форму

По словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева, в течение месяца в России установят ГОСТ на школьную одежду. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что в настоящее время подготовка документа ведется полным ходом. Кроме того, спортивная форма и школьная обувь регулироваться им не будут.

По мнению чиновника, школьная одежда должна хорошо продуваться и быть устойчивой к регулярным стиркам. На ней разрешено иметь только эмблему школы, остальные изображения вроде значков неофициальных молодежных организаций запрещаются.

Он добавил, что на сегодняшний день из девяти брюк на рынке только трое соответствуют новому ГОСТу. Кроме того, производители нередко сокращают издержки производства, что отражается на качестве одежды, поэтому планируется разрешить Роспотребнадзору проводить проверки изготовителей без указания прокуроров.

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